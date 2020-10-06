美股四大指數全面跳升，台股加權指數6日跳空上漲近百點，開在12,644.09點，權王台積電（2330）一馬當先，股價開漲在441.5元，帶動指數同步站上月線及季線。

投資人相信，美國國會可能推出財政刺激方案、再加上美國總統川普出院，激勵美國四大指數上漲至近一個月以來新高。

道瓊工業平均指數10月5日上漲1.68％（465.83點）、收28,148.64點，創9月3日以來收盤新高。

那斯達克指數上漲2.32％（257.47點）、收11,332.49點，創9月3日以來收盤新高。費城導體指數上漲3.35％（74.44點）、收2,295.56點，創9月2日以來收盤新高。

元富投顧指出，美國大選進入倒數計時，川普總統宣布確診之後，又旋即在三天後出院，預期美國選舉變化，仍將牽動美中台三方的關係，也對台灣電子供應鏈，帶來最直接衝擊。

短線上，美國股市如穩定，國會也在最短時間通過2.2兆刺激經濟方案，美股仍不排除再攻29,000點高點，那麼台股守住12,500點後，同樣有機會再挑戰13,000點。

法人分析，10月起國際企業財報將陸續揭曉，須留意美股後續表現，其次，台股上檔月均線及季均線橫亙在前，目前單日成交量仍低於月均量，在動能未進一步擴增前，操作上，採選股不選市為策略，題材型以短線操作為先，而具有獲利成長、第三季營收成長性高預期及法人增持者，搭配低基期條件，擇機平衡布局。

(工商 )