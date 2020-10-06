百貨業周年慶自上周中秋連假新光三越全台六店率先風光開打，新光三越指出，首波六店在精名品業績帶動至少兩成成長，以及化妝品、家用等至少一成成長下，首2日全台六店業績一度衝出近10%成長，但由於中秋假期一向是全家日，連假後二天人潮仍有，但多數集中用餐與美食，所以連四天餐飲業績成長高達三成，累計全台六店首四日業績成長約1%。

而微風集團首波周年慶亦在連假爆出餐飲業績大幅成長三成，至於遠百周年慶首波僅有台中大遠百，自上月24日開打至今，已衝出全檔近七成業績，其中又以精名品、化妝品、家電等指標業種表現最好，均有兩成以上成長。

緊接著本周又有雙十連假三天，而在本周開打的百貨周年慶除了環球購物中心、美麗華百樂園之外，還有天母商圈的大葉高島屋百貨、信義區遠百信義A13店等，其中為吸客進店，環球購物中心全台在周慶引進新櫃逾40家，而大葉高島屋也進駐不少餐飲門店，美麗華則引進壽司郎、施舒雅與HANSA PARK等，持續深耕親子客。

(工商 )