NVIDIA（輝達）宣布NVIDIA Omniverse平台已經進入公開Beta測試階段，並於2020年秋季開放下載，無論是本地端或遠端的數千萬名設計師、建築師及其他創作者，很快就能透過這個平台進行即時協作。

Omniverse匯集NVIDIA在繪圖、模擬及人工智慧（AI）領域的突破性成就，是全球首個以NVIDIA RTX為基礎的3D模擬和協作平台，該平台將真實與虛擬世界結合，以即時且栩栩如生的細緻度模擬真實環境。

身處遠端的團隊可以透過Omniverse平台同時進行協作，像是建築師反覆調整3D建築設計、動畫師修改3D場景、工程師合作開發自動駕駛車，一切就如同他們在線上共同編輯一個文件般容易。

Omniverse平台與愛立信（Ericsson）、福斯特聯合建築師事務所 （Foster + Partners）、光影魔幻工業特效公司 （Industrial Light & Magic，ILM）等四十多家業者 （如同多達四百名獨立創作者和開發者）進行長達一年的早期測試計畫，由他們協助評估此平台並給予NVIDIA工程團隊建議。

NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳在GTC大會的線上主題演講中揭露了開放Omniverse平台公開Beta測試版的消息，並表示，真實與虛擬世界將日益融合。Omniverse平台讓遍布世界各地或在家工作的創作者，如同編輯文件般輕鬆地合作完成一項設計。這是《星際爭霸戰（Star Trek）》Holodeck的開端，而我們終於實現了。

Omniverse平台以皮克斯動畫工作室 （Pixar） 廣泛採用的通用場景描述（Universal Scene Description，USD）技術為基礎，此為3D應用程式之間通用交換的領先格式。該平台亦採用NVIDIA的多項技術，包含即時逼真渲染、物理、材料，以及領先業界之3D軟體產品間的互動式工作流程。

Omniverse支援協作與模擬的功能，對機器人、汽車、建築、工程與營造、製造、媒體與娛樂等產業的客戶來說是相當重要的。

Omniverse獲得許多軟體業重量級領導者的支持，包含Adobe、Autodesk、Bentley Systems、Robert McNeel & Associates及SideFX。Blender正與NVIDIA合作加入通用場景描述技術功能，以便將Omniverse平台與該公司軟體進行整合。NVIDIA還將與其它頂尖的軟體供應商合作，如此一來所有藝術家和設計師便能使用他們所選擇的應用程式來發揮Omniverse平台在協作方面的優勢。

(工商 )