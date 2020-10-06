電子零組件廠—信邦(3023)持續擴充產品線有成，拿下美國電商大廠無人機線束訂單，目前出貨逐步放量中。受惠於客戶訂單強勁，信邦9月合併營收為20.53億元，首度突破20億元關卡，再創單月歷史新高，累計第3季合併營收為59.23億元，亦是單季歷史新高，由於電動自行車、無人機等新產品出貨穩定成長，信邦預估，今年第4季業績可望優於去年同期，創下歷年同期新高，全年業績可望再創歷史新高。

信邦深耕MAGIC領域，不斷擴充產品線，信邦原就是美國電商大廠搬運機器人的線束供應商，近兩年美國電商大廠積極建立無人機隊，信邦也順勢成為美國電商無人機的線束供應商，美國電商於日前獲美國聯邦航空管理局(FAA)批准可成立送貨無人機隊，在無人機送貨業務邁出關鍵一步，美國電商已著手準備針對美國地區包裹宅配展開有限測試，隨著美國電商逐步落實無人機宅配計畫，目前信邦無人機線束訂單爆滿，可望成為今年第4季及未來業績成長新動能。

醫療、車用及綠能等產品訂單暢旺，且電動自行車及無人機等新產品出貨逐步放量，讓信邦業績無畏新冠肺炎疫情逆勢成長，信邦9月合併營收為20.53億元，較8月19.61億元成長4.72%，年成長20.19%，連續6個月創下單月歷史新高，累計第3季合併營收為59.23億元，較第2季成長10.85%，較去年同期成長15.77%，亦創下單季歷史新高，累計前9月合併營收為157.79億元，較去年同期成長12.22%，為歷年同期新高。

就各產業別來看，醫療及健康照護產業因疫情因素，呼吸機需求量增，且中國十一假期提前出貨，9月銷售較8月成長11.55%；汽車產業因電動車及傳統汽車需求回溫，9月銷售較8月成長17.27%；綠能產業係太陽能微逆變器直流電與交流電及風能發電機之連接線組需求增加，且中國十一假期提前出貨，9月銷售較8月成長8.11%；工業應用產業係客戶端需求增加及中國十一假期提前出貨，9月銷售較8月成長3.22%；MAGIC 5大產業累計前9月之銷售相較於去年同期；醫療及健康照護產業成長21.57%、汽車產業成長1.18%、綠能及節能產業成長20.51%、工業應用產業成長8.71%、通訊及電子週邊產業成長7.43%。

目前連接線組生產銷售佔信邦集團營收76.18；連接器及零組件銷售佔23.82%。

在產業別銷售佔比來看，綠能及節能產業佔30.17%；工業應用產業佔27.17%；通訊及電子周邊產業佔合併營收25.34%；醫療及健康照護產業佔9.79%；汽車產業佔7.53%。

信邦表示，第4季因有十一長假等季節性因素，工作天數較少，預估將較第3季下滑，但仍可望優於去年同期，創下歷年同期新高，全年業績亦可望挑戰歷史新高，隨著各產品布局發酵，明年業績亦可望優於今年。

(時報資訊)