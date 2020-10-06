洋基隊今（6）日終於公布分區系列賽第2、3戰先發投手，菜鳥賈西亞（Deivi Garcia）投第2戰，「神之子」田中將大被擠到第3戰，賈西亞成為隊史最年輕的季後賽先發投手。

賈西亞的實際年齡21歲140天，比1950年世界大賽洋基vs.費城人隊第4戰的先發投手福特（Whitey Ford）還年輕（21歲零356天）。亦僅次於2016年國聯冠軍系列賽小熊vs.道奇第4戰，道奇隊的先發投手烏瑞亞斯，當時烏瑞亞斯實際年齡僅20歲69天。

賈西亞表示，一直希望有機會參加這種層次的比賽，現在終於進入季後賽了，競爭將會非常激烈，也很令人興奮與期待。他說：「我將要面對的是一支非常優秀，非常有競爭力的團隊，希望激烈的競爭能激發出最好的表現。」

洋基隊總教練布恩表示，賈西亞有自己的方法，他並沒有受到什麼影響，也有能力處理任何狀況，「我覺得他會沒事的」布恩說。

賈西亞8月30日才在例行賽初登板，一共6次出賽都是先發，戰績3勝2敗、自責分率4.98；未曾與光芒隊交手，或許這是教練團決定出奇兵的原因之一。

(中時 )