隨兩岸緊張局勢升溫，國民黨立院黨團提案力促台美建交、美軍協防台灣，對此，行政院長蘇貞昌今赴立院備詢前表示，台灣跟美國從有外交到沒有外交，都是國民黨搞的，現在終於良心發現，也是好事一樁。

國民黨立法院黨團總召林為洲日前表示，國民黨團要求蔡政府應全力避戰，並順應當前親美抗中策略，盡快促成台美復交與美軍協防台海安全。

對此，蘇貞昌表示，台灣會跟美國從有外交關係到沒有外交關係，都是國民黨搞的，現在終於良心發現，一改過去沒能從台灣最大利益考量為出發的問題，也是好事一樁，希望能好好努力。他說，台灣如果能夠腳步一致，一定會更強，更被世界肯定。

蘇貞昌表示，美國是世界最能為台灣發聲、也是最有能力為台灣打開國際空間的朋友，台灣會努力跟美國改善關係。

此外，隨共軍機、艦對台威脅提升，國防部長嚴德發日前表示目前空軍聯隊已增加20％的飛行架次與時數。蘇貞昌今天也表示，為了守護國家安全，國軍一定會有相對應的動作，也難免增加負擔，但這是維護主權的必要作為，呼籲中國不用再做這些動作，只會增加台灣人民的惡感。

(中時 )