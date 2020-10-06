川普出院返抵白宮後 立刻拿下口罩

在遭受新冠病毒感染的痛苦中，或許能讓人有某種程度的概念，了解未來4星期會有多危險。然而，美國總統川普面對日益逼近的大選，滿腦子卻只有一個想法，那就是死也不要當一任總統。這強烈的渴望驅使他病還沒好，就趕著出院，並戲劇化地在白宮露臺脫下口罩。

據《衛報》（The Guardian）5日報導，許多學者警告，川普為了不要受到只當一任總統的羞辱，已經準備好犧牲任何人，就算是和他最親的人也不例外。然而，這些人絕對想像不到，這犧牲會有多真實。

他在白宮營造了戴口罩會被嘲弄，並被視為不忠象徵，罪大惡極的文化。川普周一晚徹底傳達了這訊息，高調返回白宮後，隨即扯掉口罩，迫使在場攝影記者接受－－他製造了最壞可能致命的惡劣職場。

川普要民眾別受新冠肺炎控制

無論是慶祝芭蕊特（Amy Coney Barrett）獲得聯邦最高法院大法官提名的新冠肺炎「超級傳播事件」（super-spreader event），川普和隨行人員在全美各地的募款活動，或是川普堅持周日晚走出醫院，搭乘裝甲車會見川粉，置同車的密勤人員於險境，都一再證明了這點。

分析指出，隨扈是要為美國總統擋子彈，而不是受川普病毒攻擊，但事實上，他為了拍照造勢，不折不扣就是這麼做了。儘管他滿不在乎激怒了大眾，但似乎沒放在心上，他毫不在意別人，甚至忠心公僕的安危。川普的反應只是不斷證實同樣一點，那就是他認為這些人無足輕重。

「報導說，因為我搭了安全座車，向許多站在醫院外好幾個鐘頭，甚至好幾天，以向總統致敬的粉絲和支持者說聲謝謝，媒體就在不爽，」川普道，「但要是我不這麼做，梅蘭妮亞就會說，『粗魯！！！』」

這所凸顯的，就是川普自認為，他又成了受害者，而唯一重要的人，就是那些向他輸誠的人。

「別怕新冠肺炎，」川普推文說，「別讓它主宰你的生活，在川普政府下，我們已開發一些實在很棒的藥，還有相關知識。」

然而，他隻字未提的，就是坦承有超過20萬美國人因新冠肺炎喪生，還有更多人身受嚴重的長期後遺症之苦。此外，他在馬里蘭州里德國家軍事醫學中心所服用的，雖然是「實在很棒的藥物」，但仍在實驗階段，並遠非一般病患所能企及。

對多數美國人來說，這些事實都顯而易見。在CNN的新民調中，有2/3民眾便表示，川普無論對因應自身，或是對身邊人染疫的風險都表現得不負責任。也因此，拜登又拉大了民調領先川普的差距。

(中時新聞網)