大陸一名35歲張姓男子日前搭機時，見鄰座是一名年輕貌美正妹，假藉撿耳機，狂摸對方美腿長達90分鐘，下機後，警方到他家中當著老婆面前將人帶走。張男辯稱，因為正妹沒有反抗，才會一直摸。

據「北京頭條」報導，張男9月27日在長沙飛往北京的航班上，看見身旁年輕女乘客面容姣好，趁撿耳機之際，把手放在女子的大腿上，女子因為害怕不敢反抗，默默往窗戶方向縮進去。

不料張男得寸進尺，一邊搭訕，一邊將手放在對方的大腿上，不斷輕撫長達90分鐘，女子直到飛機落地才向北京機場警方報警。

派出所民警當晚到張男家中傳喚，發現張男家中有妻子、父母，未當場說明原因，就直接把人帶走。張男審問時坦承在飛機上猥褻女子，但他表示，第一次伸手時，對方沒有反抗，才會得寸進尺，首都機場公安局最終將他處罰行政拘留7日。

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(中時新聞網)