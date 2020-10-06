大陸央視新聞6日報導，美東時間10月5日，中國大陸常駐聯合國代表張軍大使在聯合國大會第三委員會一般性辯論中，代表安哥拉等26國發言，批評美國等西方國家侵犯人權，強調應立即徹底取消單邊強制措施，對系統性種族歧視表示嚴重關切。

據報導，「單邊強制措施」通常指一國為迫使另一國改變政策而採取的經濟措施，如以禁運形式的貿易制裁、切斷國家間的金融和投資流動等。單邊強制措施違反《聯合國憲章》宗旨和原則，違反國際法，嚴重阻礙受影響國家的經濟發展和衛生能力，在新冠肺炎疫情背景下，其消極影響進一步引發關注。

聯合國祕書長和人權高專都呼籲取消削弱各國應對新冠肺炎疫情能力的制裁，多國領導人在第75屆聯大一般性辯論中也都呼籲解除單邊強制措施。

張軍代表安哥拉、安地卡及巴布達、白羅斯、蒲隆地、柬埔寨、喀麥隆、中國、古巴、北韓、赤道幾內亞、厄立垂亞、伊朗、寮國、緬甸、納米比亞、尼加拉瓜、巴基斯坦、巴勒斯坦、俄羅斯、聖文森群島、南蘇丹、蘇丹、蘇利南、敘利亞、委內瑞拉、辛巴威等26國發言指出，新冠肺炎疫情持續對所有國家特別是開發中國家造成嚴重影響。應對疫情並實現恢復需要全球團結和國際合作。然而，單邊強制措施仍在實施。

張軍發言稱，這些措施違反《聯合國憲章》宗旨和原則、國際法、多邊主義和國際關係基本準則。單邊強制措施損害健康權，阻礙人們獲得藥物、醫療技術、設備及物資。

發言呼籲，立即徹底取消單邊強制措施，確保國際社會所有成員全面、有效和高效應對新冠肺炎疫情。全球團結和國際合作是抗擊和戰勝新冠肺炎疫情的最有力武器。

發言認為，在《德班宣言和行動綱領》通過近20年後，美國佛洛德死亡和布雷克遭槍擊等事件仍在發生，弱勢群體繼續因種族歧視和員警暴力遭受痛苦，甚至喪命。這些事件反映了長期存在、根深蒂固的種族歧視、員警暴力和社會不平等。在一些國家，少數族裔特別是非洲人後裔在疫情期間死亡率遠遠高於其所占人口比例。

發言指出，歡迎人權理事會通過《防止執法人員過度使用武力和其他侵犯人權行為，促進和保護非洲人和非洲人後裔的人權和基本自由》決議，呼籲該決議得到全面落實。

(中時 )