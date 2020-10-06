去年一名張姓登山客，參加綽號「虎哥」王姓領隊帶的登山團，走8天的馬博拉斯橫斷行程，途中張男不幸墜落300公尺深淵死亡，今年1月「虎哥」被依過失致死罪起訴，檢察官更罕見具體求刑2年。張妻在虎哥到丈夫的靈堂致意時，失控痛打虎哥，反被提告求償近500萬。

這起山難意外發生在去年3月14日，張姓登山客攻頂秀姑巒山後，返程途中不幸墜崖。起訴書指出，被告綽號「虎哥」的王姓領隊，不顧天候預報警告，硬帶團員只攜輕裝備，闖最危險、最難走的雪山山路，讓張姓隊友失足，墜落等同101高度的300公尺深淵當場死亡。

檢察官認為，王姓領隊帶領收費登山團，本應與隊員互為「危險共同體」，負責隊員之安危及監督安全裝備是否帶足之責，但王男不專業、無責任感，而且還想透過媒體營造有利於己的輿論，惡劣犯後態度，無悔之心，依過失致死罪起訴，求處2年有期徒刑。

而張男家屬也向「虎哥」求償600萬元，不過虎哥只願賠100萬元，雙方仍在訴訟中，卻又爆發「虎哥」反控張妻傷害罪等，連帶刑事、民事共求償531萬元。

「虎哥」前往張男靈堂致意時，張妻因情緒失控揮打他，被提告求償近500萬。據ETtoday報導，張妻指控，虎哥一開始要求400多萬元的賠償，後來喊價到531萬元，讓她十分不能接受。

對此，虎哥則說，他並非只受到一人的攻擊，而是被壓在地上圍毆，導致整個人趴在地上，後續因傷暴瘦，什麼工作都不太能進行，所以才提告求償。

張男家屬則反駁，張妻只有打虎哥5下，且虎哥之後繼續帶團登山團，完全沒有辦法接受這種有業務過失，還帶著登山客出團的人。

(中時新聞網)