好萊塢巨星妮可·基嫚（Nicole Kidman）曾與湯姆克魯斯（Tom Cruise）結婚11年，郎才女貌的組合被視為演藝圈銀色夫妻。兩人離婚19年，始終都沒有對外提到彼此，妮可基嫚日前接受專訪，破天荒談到和前夫的關係，表示「我們的婚姻很快樂」。

美國媒體《The New York Times Magazine》最近專訪到妮可基嫚，繞圈子問到：「和阿湯哥合演《大開眼戒》，片中有許多反應婚姻關係的內心獨白戲，很動人，會不會很難演啊？」聰明的妮可基嫚立刻明白話中有話，但她不閃躲，選擇正面回應：「如果是和你結婚的人去演那些戲，會有如『身歷其境』的感覺，而且能釋放許多負面情緒，當然電影本身一切都是杜撰的故事，不是真的。」

妮可基嫚繼續說：「我們（當時）的婚姻很快樂，不僅拍片時兩人像小型賽車般飆戲，拍得我們激動萬分，凌晨三點還跑去賽車場租車去比賽飆車！」不過，她仍然沒有說明外界最想知道的離婚原因，「我不知道我還能說什麼，或許我沒有能力再回顧與剖析我（和阿湯哥）的婚姻，又或許我根本不願再說什麼了。」

妮可基嫚回顧與阿湯哥的婚姻，坦言「很快樂」。（圖／達志）

妮可基嫚和阿湯哥當年拍《大開眼戒》，詮釋一對醫生夫婦，從各種性愛冒險中去探索和檢視他們的婚姻關係，妮可基嫚還大膽全裸露點演出，當年有八卦媒體《明星報》爆料，兩人曾請性愛專家指導入戲，但未受到證實。

(中時新聞網)