引發各界關注的健保費調漲議題，衛福部長陳時中則表示，人民對健康的投資是重視的，11月將檢討保費調漲議題，並透過公平、「適當調整」方式讓健保財務永續。對此，國民黨台北市議員游淑慧在臉書提出質疑，「陳時中部長要增加保費時，要先告訴我們，我們每年繳的六千億保費，都花在哪？」

健保安全準備金明年將低於1.5個月，衛福部長陳時中曾說要調漲保費，他出席健保國是論壇時表示，台灣醫療開銷占GDP約6％，是經濟暨發展合作組織（OECD）國家的2/3，不可能用這樣的水平維持醫療品質，不然就是在消耗老本。

針對此議題，游淑慧在臉書分享一段親身經歷小故事，她說，「當年還在立法院擔任國會助理時，當時的健保才實施沒幾年，但就已有嚴峻的財務問題。預算會期時，健保局來對助理遊說健保預算，一再強調健保局虧損嚴重，若立院不支持健保局政策，健保就要破產。還記得，健保局當時辦了預算說明會和感謝餐會，一場在五星級的晶華酒店吃下午茶、一場去吃高級台菜，席間鮑魚海參齊備，讓大學剛畢業的我，開了眼界、印象深刻。」

游淑慧說，當時是菜鳥助理，涉世未深且仍有些許正義感，當場就白目地發問「不是說健保要破產了，虧損幾百億？」、「為什麼還有錢吃那麼好？」因此對「健保的財務困境」印象深刻！原來，健保有財務問題，但健保局沒有。只想多收保費，不思改善國人健康？」

游淑慧指出，台灣一年的健保醫療支出約7000億，而根據衛福部的資料，2018年健保支出主要項目，排名第一是慢性腎病，年花健保約新台幣513億元；第二名是糖尿病，支出約291億元；第三名是齒齦炎及牙周疾病，約花費171億元；第四名是原發性高血壓，約139.2億元。光是這四項疾病，醫療健保支出就超過一千億，而其中很多問題都是「吃」出來的。所以，健保財務問題其實跟國人健康觀念和健康預防息息相關，國人越健康，健保負擔也會輕。

最後，游淑慧則說，「然而，在我們國家的健康醫療支出中，有多少花在衛教宣導和預防上呢？陳時中部長要增加保費時，要先告訴我們，我們每年繳的六千億保費，都花在那？」

(中時新聞網)