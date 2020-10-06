大陸十一黃金周假期過半，出遊熱潮漸消，也導致機票價格大幅下降。據去哪兒網數據顯示，小長假過半，多條熱門航線的機票價格已經跳水，北京至海南三亞、北京至海口的機票支付價格（含機建燃油費）已經跌破500元（人民幣，下同）。不過與此同時，回程機票從6日起開始上漲。此外，不少北京市區的熱門酒店價格也已降溫，許多位於市區內的高星酒店以不足千元的價格吸引遊客。

最熱的北京至海南三亞航線，10月4日起飛的航班最低預訂裸票價格已經跌破500元，10月7日起飛的最低預訂報價僅為368元。10月4日北京至雲南大理航線最低預訂裸票報價為1080元，比去年同天起飛的航班最低報價低210元；10月7日起飛的最低預訂報價為570元，價格幾近腰斬。

北京至雲南麗江航線價格跳水更加明顯。10月4日出發的最低預訂裸票報價為510元，而10月7日起飛的最低預訂報價僅為300元。

(旺報 )