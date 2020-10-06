高雄市旗山區中正里福正街6日凌晨0時30發生一起火燒車事件！65歲謝姓男子凌晨起床上廁所，發現一部停在家門口的自小客車起火，當時只見親弟弟站在一旁，並對他說：「還不趕快叫人救火」，謝男報案後，警消前往現場滅火，他稱和弟弟感情不睦，質疑是弟弟下手，警方也將謝男弟弟列為關係人進行調查中。

旗山分局圓潭派出所6日凌晨0時50分接獲謝姓民眾電話報案，指稱在中正里福正街家門前的一部自小客車在起火，警方接獲通報後立即通知消防隊人員趕赴現場滅火。

警方初步調查，報案人謝男供稱在6日凌晨0時30分起床上廁所時，聞到一股濃煙臭味，出門發現兒子的自小客車起火燃燒，當時弟弟就站在車旁，並向他說：「還不趕快叫人救火」。

警方到達現場後，因僅有報案人在場，現場僅車輛燒毀無人員傷亡，火勢由消防隊人員撲滅後，判斷是否為人員縱火須待火場鑑定小組鑑定後確定，警方鑑識小組也前往進行勘驗，並將屋主弟弟列為關係人進行調查中。

(中時 )