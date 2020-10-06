NVIDIA（輝達）宣布推出一款售價僅59美元的入門級開發者套件，擴大NVIDIA Jetson AI系列在邊緣平台上的產品線，為新世代的學生、教育工作者及機器人愛好者開啟發揮人工智慧（AI）與機器人技術的潛力。

Jetson Nano 2GB開發者套件是專為在機器人和AI物聯網等領域中，透過實作來教授與學習AI相關知識所設計。為了支持這項發展，NVIDIA 亦宣布提供免費的線上訓練課程和AI認證計畫，同時搭配活躍的Jetson社群中，數千名熱心的開發人員所貢獻的眾多開源計畫、操作指南與影片。

NVIDIA 邊緣運算部門副總裁暨總經理Deepu Talla表示，儘管現在的學生和工程師們編寫著電腦的程式碼，但不久的將來他們將與機器人互動，並賦予機器人人工智慧。全新的Jetson Nano為終極的入門款人工智慧電腦，以極親民的價格提供給使用者親自動手學習和實驗。

Jetson Nano 2GB開發者套件是NVIDIA Jetson AI系列在邊緣平台的最新產品，此系列包含從入門級AI裝置到用於全自動機器的先進平台。

Jetson Nano 2GB開發者套件由NVIDIA JetPack SDK提供支援，包含NVIDIA容器運行時間和完整的Linux軟體開發環境。這使得開發人員能夠將其開發出的Jetson應用程式及各種附屬項目，打包至可於任何部署環境中運行的單一容器中。Jetson Nano 2GB開發者套件所採用的NVIDIA CUDA-X加速運算堆疊，在自動駕駛汽車、工業物聯網、醫療、智慧城市等領域也創造出突破性的 AI 產品。

Jetson Nano 2GB開發者套件憑藉運行多種AI模型和框架的效能與能力，為學習和開發AI應用程式的發展提供具擴充性的平台。

Jetson Nano 2GB開發者套件獲得嵌入式運算生態系的組織、企業、教育工作者及合作夥伴的高度認可。

Tarias Research 首席分析師 Jim McGregor 表示，NVIDIA 的 Jetson 推動了工業 AIoT（人工智慧物聯網）領域的最大革命。NVIDIA推出的全新Jetson Nano 2GB，採用與其資料中心AI運算平台相同的軟體堆疊，藉以讓更多人能夠學習及開發AI技術。

Lockheed Martin人工智慧部門副總裁 Matthew Tarascio表示，隨著AIoT推動了對互聯裝置及日益複雜之工業應用項目的需求，透過實作方式取得新的技術能力來學習AI變得至關重要。我們持續透過NVIDIA Jetson平台來訓練全球各地的員工，並為AI革命做好準備。

蘇黎世聯邦理工學院動態系統與控制系教授Emilio Frazzoli表示，Duckietown教育平台提供一個規模較小的版本，藉以動手實作真實世界的自動系統。透過將NVIDIA Jetson Nano的強大運算能力整合至 Duckietown 平台，將能以前所未有的價格獲得最先進的運算解決方案，以實現自主學習。

Booz Allen Hamilton分析與人工智慧研究部門總監Drew Farris表示，在Booz Allen，我們找尋賦予人們改變世界的能力。我們正在透過NVIDIA Jetson訓練新的技術資源，因為對於想要藉由AI來解決全球最棘手問題的企業及人員來說，AI變得至關重要。

Boys & Girls Clubs of Western Pennsylvania的STEM課程主任Christine Nguyen表示，我們知道讓所有學生有機會認識未來科技的影響性，是一件多麼重要的事。我們很高興能與學生們一同使用NVIDIA Jetson AI Specialist認證教材，他們正努力成為 AI 和機器人領域的領導者。

Jetson Nano 2GB開發者套件將於本月底透過NVIDIA的經銷通路上市，售價僅59美元。

(工商 )