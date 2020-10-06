根據美國媒體報導，熱火當家球星吉米巴特勒在今天進行完訓練之後受訪時談到G3與詹姆斯互噴垃圾話，巴特勒強調，我們不會束手就擒的，等待我們的強力反擊吧！
昨日G3首節尾聲看到詹姆斯對著吉米巴特勒講了幾句話，巴特勒當下並沒有回嗆，直到第四節才用「你有麻煩了」這句話回給了詹姆斯。
吉米巴特勒被問及兩人之間的過節，巴特勒表示，「這是雙方最好的競爭機會，我相當尊重詹姆斯，但現在不同了，我和隊友們在球場上唯一目標就是贏得勝利，因此我們會用盡所有方式擊敗對手，」
巴特勒強調，雖然這個系列賽我們處在0比2落後劣勢，不過全隊都沒有氣餒，因為我們仍是存在著奪冠信心，畢竟我們是連過三關來到這個總冠軍賽舞台。
吉米巴特勒第三戰猶如戰神附身，繳出40分、11籃板、13助攻、2抄截、2阻攻的超級大三元數據，創下生涯季後賽最佳成績單。然而巴特勒卻不是這樣認為，反而自認生涯打得最好的一場比賽就是當年17歲第一次打成年級別的比賽。
(中時 )
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