台中南屯大墩四街一家KTV門口，今(6日)爆發砸車事件。員警獲報到場後，發現砸車郭姓男子與多名友人在店內飲酒唱歌後，準備離開時因故發生口角，當場藉著酒意與友人互尬誰擁有的車多，郭男為了顯示自己實力，竟當場砸爛自己的賓士C300 AMG 後擋風玻璃向友人示威，過程中無人受傷，但誇張行徑令員警眼傻眼。

據警方調查，當事人郭姓男子等8人，昨天晚間前往KTV飲酒唱歌，散場後在KTV門口，卻突然比起誰擁有的車多而發生口角。郭男眼見說不過友人，竟藉著酒意刻意展現自己的「實力」，當場抄起雨傘猛砸自己所有的百萬的賓士車，雖然友人上前阻止，但郭男仍大聲咆哮說，「我連自己600萬的賓士車都砸了，我還怕三小」，過程中無人受傷。

但也路過民眾見狀以為是有人鬥毆而報警，警方立刻啟動快打警力24名到場後未，發現竟然是兩名酒空男子當場在「比實力」，也只能無奈地阻止郭男繼續「破壞自己車輛」，同時盤查登記在場人身分資料後始斥令離開。這名賓士哥砸完車後，還帶著笑臉大氣得向警方表示不好意思驚動警力，隨後逮ˋ著一臉滿足的笑容離去，隨後預留警力於周邊加強巡邏守望。

第四分局表示，絕不容許公共場所及大型營業場所有公然聚眾鬥毆情事，快打警力將迅速到場排除依法究辦，呼籲酒後仍應保持應理性

(中時新聞網)