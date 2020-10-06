世新大學傳出為開放陸生來台交流，與大陸大學簽訂研修承諾書，不得從事任何「一中一台」，引發行政院長蘇貞昌震怒，今赴立法院備詢前強調，學術交流不該有政治條款，若有大陸用政治介入、影響學術交流，他已請教育部盤查，並做對應處理。

民進黨立委王定宇、趙天麟上週指控，台灣自2011年開放陸生來台後，國內多所公私立大學邀請大陸學校派研修生來台修留時，都會簽訂承諾課程不涉「一中一台」等政治敏感言論承諾書，甚至出現把「國立 」、「中華民國」等字眼拿掉。

今天有媒體進一步指出，作為台灣媒體人重要搖籃的世新大學，曾與大陸江蘇師範大學簽訂研修承諾書，承諾課程絕不涉及任何「一中一台」、「兩個中國」等內容。

世新大學傳出為開放中生來台交流，與大陸大學簽訂研修承諾書，不得從事任何「一中一台」，引發行政院長蘇貞昌震怒，今赴立法院備詢前強調，學術交流不該有政治條款，若有中國用政治介入、影響學術交流，他已請教育部盤查，並做對應處理。(朱真楷攝)

蘇貞昌今天表示，學術交流不該有政治條款，如果大陸用政治介入、影響學術交流，他已請教育部盤查，並做出對應處理。

為此，王定宇日前也提出「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」第33條之3及第90條之2條文修正草案，增訂合作行為或單方承諾聲明內容，均不得涉及配合大陸統戰政治性目的，若違反規定情節重大，主管機關得停止相關補助或禁止招生。

(中時 )