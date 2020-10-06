蘋果新機拉貨啟動，PCB廠-華通(2313)、銅箔基板(CCL)廠-台光電(2383)及軟性銅箔基板(FCCL)廠-台虹(8039)9月合併營收同步攀高，其中台光電9月合併營收26.14億元，月增約1%，創下單月歷史新高，華通9月合併營收61.5億元，月增8.85%，創下單月歷史次高，台虹科技9月合併營業收入為9.6億元，較上月成長11.61%，其中電子材料事業營收為9.54億元，較上月成長13.12%，亦是該事業單月營收歷史新高紀錄。

傳統旺季加持，且受到新冠肺炎疫情遞延上市的蘋果iPhone新機可望在10月發表開賣，讓蘋果供應鏈業績動起來，其中台光電9月合併營收達26.14億元，月增1%，年成長13.09%，創下單月歷史新高，累計第3季合併營收為74.72億元，季增18.6%，年成長7.13%，創下單季歷史新高，累計前9月合併營收為196.83億元，年成長8.85%。

台光電積極介入高速低損耗的材料市場，去年即獲得全球前三大伺服器及交換器ODM及前三大OEM客戶等多項新案，受惠於蘋果等智慧型手機品牌廠新機拉貨啟動，且基礎建設網通產品需求強勁，帶動台光電基礎建設網通類產品高速低信號損失材料及新手持式裝置HDI無鹵素環保材料等高階產品出貨暢旺，台光電表示，黃石廠新增30萬張產能，目前產線處於滿載稼動率，今年整體業績展望樂觀。

華通9月合併營收為61.5億元，月增8.85%，年增3.66%，創下單月歷史次高，累計第3季合併營收為168.76億元，季增25.74%，年成長3.57%，亦是單季歷史次高，累計前9月合併營收為423.88億元，年成長9.14%。

華通表示，公司接單及應變能力在近幾年明顯提升，且5G發展趨勢帶動智慧型手機產品往高階設計需求不變，目前客戶拉貨正常，沒有看到什麼太負面的狀況，預估第3季營收有望逐月成長，第4季有機會是今年營運的高峰，下半年業績會比上半年好。

台虹科技9月合併營業收入為9.60億元，較上月成長11.61%，較去年同期成長38.61%，其中電子材料事業營收為9.54億元，較上月成長13.12%，年成長41%，創下單月歷史新高紀錄；累計第3季合併營收為26.72億元，較上季成長30%，年成長22.95%，其中電子材料事業營收為26.29億元，較上季成長31.44%，較去年同期增加24.18%，主要是由於客戶拉貨力道強勁，使本季電子材料事業營收創歷史新高；台虹前9月合併營收約63.42億元，年成長12.76%；受惠於終端客戶新款智慧機推出與滲透率提高，台虹第4季業績可望有不錯的表現。

(時報資訊)