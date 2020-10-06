感染新冠肺炎的美國總統川普在入院治療三個晚上後已於周一返回白宮，接下來將面臨白宮職員爆發疫情，以及在大選前4周被這場大流行病籠罩的競選活動。

在從直升機走向行政大樓時，川普戴著白色外科口罩，豎起大拇指，並向記者揮手致意，之後他走上白宮南面門廊的樓梯，脫下口罩並擺姿勢拍照。

川普在周一傍晚離開軍醫院，當記者提問白宮有多少人遭到感染，他僅回答：「非常感謝。」

川普上周五確診感染新冠肺炎，並於稍晚進入華特里德軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）治療。

周一稍早他在推特上發文表示：「感覺很好！不要懼怕新冠肺炎，不要讓這場疫病主宰你的生活，在川普政府領導下，我們已開發出一些非常好的藥物與知識。我感覺狀態比20年前更好！」

目前新冠肺炎大流行在全球已經造成逾100萬人死亡，而美國因此病故的患者已經逼近21萬人，是全球疫情最嚴重的國家。

川普的主治醫師康利博士（Sean Conley）周一表示，在過去24小時內，川普總統的病情「一直在進步」，但他也表示川普可能尚未完全脫離險境。「如果到下周一總統的狀況保持不變或有所改善，這更好，那麼我們就能真正鬆一口氣。」康利表示醫療團隊對總統病情抱持「謹慎樂觀」的看法，但也表示對於川普的療法，「我們處於未知領域」。康利並表示，周二晚間總統將在白宮施打第五劑、也是最後一劑的抗病毒藥物瑞德西韋。

(時報資訊)