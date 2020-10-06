導電漿料廠—勤凱(4760)受惠於5G、太陽能及被動元件客戶因蘋果新機等終端需求強勁，9月合併營收攀升至1.09億元，年成長169.62%，再創單月歷史新高，公司5G相關介質濾波器導電漿已順利通過大廠認證，並開始出貨5G基站，加上太陽能導電漿進入量產規模，讓勤凱前景看好，勤凱預估，第4季業績將優於第3季，挑戰單季歷史新高，今年業績將創下歷年新高，明年亦可望比今年好。

被動元件受惠客戶訂單需求穩健成長，產能及庫存逐步改善，且太陽能因綠能產業前景明確，帶動相關產品需求回暖，加上公司新布局的5G相關介質濾波器導電漿打入國際大廠供應鏈，帶動勤凱業績自9月重啟高成長，勤凱9月合併營收1.09億元，月增19.17%，年成長169.62%，創下單月歷史新高，累計1到9月合併營收8.47億元，較去年同期成長111.85%。

勤凱主要產品為電容、電阻、電感等被動元件所使用內電極與端電極之導電銀漿、銀鈀漿與銅漿等導電漿料，客戶包括：國巨(2327)、奇力新(2456)、華新科(2492)及台達電(2308)集團乾坤等國內外大廠，為擴大下游客戶的應用，公司近兩年積極開發其他漿料的產品，如：觸控面板導電漿料、軟性電路薄膜按鍵開關導電漿料、IC電子封裝導電漿料，以及矽晶太陽能電池導電漿料等。

全球加速5G基地台建置，5G網路因高速、高頻特性，帶動許多關鍵材料升級、轉換，其中介質濾波器由過去金屬材質轉為陶瓷材質，由於陶瓷不具備導電性，因此產生新的導電銀漿需求，看好此市場需求，勤凱去年投入開發應用於5G基地台介質濾波器導電銀漿，去年底陸續完成5G基地台介質濾波器導電漿送樣，目前已通過網通設備大廠認證並小量出貨，成為推升勤凱科技未來營運重要動能。

除搭上5G成長列車，地球暖化嚴重，國際對綠能的接受度大幅提高，愈來愈多科技業者未來將使用再生能源，而綠電也成為國內政府政策走向之一，太陽能發電的高需求，帶動太陽能背銀導電漿需求升溫，勤凱的太陽能背銀導電漿主攻台灣與東南亞市場，今年進入量產及成長期，客戶與訂單持續成長，逐漸具備量產規模，對公司營收與獲利貢獻穩步攀升。

勤凱表示，受惠PC/NB動能出貨延續，網通、車用、手機需求回升，以及新客戶及新產品的挹注，再加上5G產業將持續推升被動元件需求成長，由於5G具有高速、高頻特性，傳統金屬材料易產生干擾，使得陶瓷等非金屬材料在5G應用上越來越廣，勤凱可依客戶需求提供客製化的導電漿料，預期將可持續受惠，有助於公司維持後續成長動能。

隨著新產品佈局發酵，勤凱因客戶訂單強勁，目前產能已經滿載，業績可望一路旺到明年，勤凱預估，第4季將優於第3季，今年業績將創下歷年新高，明年亦可望比今年好。

(時報資訊)