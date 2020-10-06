利多消息提振，周一歐美原油期貨漲逾5%；美國總統川普感染新冠肺炎後，恢復情況樂觀，並已於今晨出院；同時針對美國新一輪紓困法案，眾議院院長裴洛西(Nancy Pelosi)與財政部長努勤(Steven Mnuchin)，預計將於本周二進行第二次協商。

此外，挪威石油工會發起的罷工活動，已導致6個油田被迫關閉，挪威石油及天然氣協會估計，罷工可能將使原油產量下降逾33萬桶/日，約佔總產量的8%，產能下降亦吸引買盤進場；其中美國原油漲幅5.9%，倫敦原油漲幅5.1%。

美國NYMEX-11月輕質原油期貨上漲2.17美元，報每桶39.22美元；11月熱燃油漲0.04美元，報每加侖1.13美元；11月RBOB汽油漲0.07美元，報每加侖1.19美元；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨上漲2.02美元，報每桶41.29美元。(商品行情網)

(時報資訊)