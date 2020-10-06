瑞士最低月薪約為台幣12萬元！一名網友分享，雖然這個薪水很高，但當地的物價較高、課稅也較重，因此有人說「在瑞士領12萬月薪，其實過得比台灣22k還差！」此一說法引發熱議，有網友指出，當地人力成本高才導致外食較貴，但若自己下廚，與台灣並不會差太多，不要以井蛙角度看世界。

一名網友在PTT上發文分享，瑞士日內瓦3日公投通過「基本工資方案」，每個月最低薪資是12萬元，薪水雖然很高，但不少網友卻認為，瑞士領12萬月薪，其實過得比台灣22k還差，因為當地的物價高、稅也重。讓原PO直呼「瑞士人怎麼這麼慘！」

貼文曝光後，引發網友討論，不少人指出當地高昂的物價，「日內瓦物價嚇死人，中餐一盤台幣七八百」、「瑞士隨便一個三明治都台幣500up」、「 歐洲薪水高，但物價餐館更貴」、「就像是排骨便當一個賣800元」。

但有網友分析，歐美國家外食價格較貴，是因為人力成本較高所致，因此當地人並不會像台灣人一樣餐餐外食，多數的人會選擇到賣場添購食材，回家自己煮，如此換算下來，其實不會比台灣貴到哪裡去，甚至還有些東西會比台灣便宜。更有人指出，瑞士12萬生活等於台灣4萬，別以井蛙角度看世界。

更有網友犀利點出，多數人去瑞士都只去觀光區，難怪會誤以為瑞士東西就超貴，但事實上大賣場的東西便宜得很。反之，台灣人整天爽說自己的外食便宜，那是因為人力不值錢，還自以為是優點。

(中時新聞網)