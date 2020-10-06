美國總統川普(Donald Trump)確診後仍能繼續辦公，當地時間周一傍晚出院後，但各種美股指數期貨不是平盤就是微跌，因為市場最期待的利多依然難產。民主黨籍眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)周一和財政部長摩努辛(Steven Mnuchin)通話約1小時，仍未就新財政刺激法案達成共識。

裴洛西發言人漢米爾(Drew Hammill)在社群媒體暴露，裴洛西、摩努辛周二會再次對話，雙方計劃交換彼此提案的更多細節。

川普確診後上周末在醫院仍然敦促２黨盡快通過援助計畫法案，讓市場對於新財政刺激措施樂觀期待，提振了美股。多名經濟學者預估，若無新刺激措施將阻礙美國經濟復甦。川普在推特發文說，「我們偉大的美國想要、並且也需要刺激，大家一起努力完成它！」

民主黨上周在眾議院通過規模2.2兆抗疫援助計畫，包括恢復7月底到期、每人每周600美元的增額失業救濟、直接發給多數國民的1200美元支票、向各級地方政府共提供4360億美元直接援助，以及授權第2輪給中小企業薪資保護計畫的貸款等。

共和黨更早之前提出規模1.6兆方案，增額失業救濟是每人每周400美元，向各級地方政府提供直接援助規模約2500億美元，此外也有企業保護計畫。雙方差異較大的主要是發放現金支票與各種補助額度。

民主黨佔多數的眾議院與白宮、財政部仍有歧見待消除，實務上新紓困方案也很可能卡在參議院前，於11月3日總統大選前過關要很拚。先不論共和黨在參議院的多數優勢，由於有3名共和黨籍參議員也確診，參議院共和黨領袖麥康納(Mitch McConnell)上周末已宣布暫停立法工作至19日，他們約只有不到2周時間來討論並通過新方案，而隨著選情更加緊繃，哪一黨方案過關對該黨候選人的正面幫助都會相當敏感。

(中時新聞網)