雙十國慶將至，但有一網友回憶過往，感嘆現在的國慶已不見旗海飄揚的景象，讓他不禁感嘆，懷念沒有民進黨的日子。

一名網友在臉書「中華民國萬歲」粉專，回憶自己過往軍中生活。他稱，在海軍官校求學時期，每年雙十國慶全校學生，帶著寢具，扛著槍，搭上由左營起程的特別慢火車，預計約14小時抵達，進住台北市三民國小。晚上搬開教室桌椅睡眠，白天再把寢具搬到教室走廊存放，白天操練，三餐校方臨廚房供應，用五格餐盤打菜，三次預演，時間都安排在凌晨二點集合，校方廚房備有點心（麵疙瘩湯）。

網友留言。（摘自中華民國萬歲臉書）

該網友更表示，到十月十日當天梳洗，早餐後，著禮服、整裝、肩槍、集合、出發，一路上萬人空巷，中華民國國旗隨風飄揚，學生精神抖擻，雙十國慶閱兵大典當日，三軍官校學生分陸、海、空軍官校前導，肩槍，正步，通過台北總統府前國慶閱兵台，向大閱官蔣故總統行注目禮。

該網友直言，記得他四年都在海軍官校鼓號樂隊，八個小鼓、八個小喇叭、六個大鼓、六個大喇叭…共計四十八員浩浩蕩蕩，理直氣壯，響澈半個台北市，擔任海軍官校閱兵學生總隊前導，如今不再。該網友更感嘆，「再也回不去」、「中華民國雙十節旗海飄揚」、「懷念沒有民進黨的日子」。

(中時新聞網)