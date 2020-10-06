台中市12名外籍學生疑似在檢疫替代所發生食物中毒，10月1日晚上陸續發生學生發燒、腹痛、腹瀉等症狀，衛生局長曾梓展6日表示，當天早午晚餐為替代所分別從3家餐飲業者外購，共有12名學生經衛生局安排到指定隔離醫院就醫，針對新冠肺炎檢測，其中10名學生返回替代所繼續居家檢疫，另2名學生仍住院，一採陰性，今天如二採也是陰性，即可解除隔離返回替代所，餐點檢驗需兩周時間才能出爐。

曾梓展今天上午在出席市政會議前受訪表示，共計有18名外籍學生及1名家長，9月30日入境台灣並入住中區檢疫替代所，入住後均食用替代所供應餐點。

10月1日晚間開始，陸續有學生出現發燒、腹痛、腹瀉等症狀，經調查，當日早午晚餐為替代所分別自3家餐飲業者外購

，截至10月5日共計有12名學生發生不適，經衛生局安排至指定隔離醫院就醫。

曾梓展說，有關新冠肺炎部分，目前已有2名未住院的學生一採陰性、另有8名學生住院二採陰性，共計10名學生返回替代所繼續居家檢疫，另外2名學生因仍有疑食物中毒的症狀， 目前仍住院中，一採陰性，如二採也是陰性即可解除隔離返回替代所。

針對學生在替代所食用相同餐點，曾梓展強調，食安處啟動食物中毒調查，並派員至3家餐飲業者查核，查獲有人員未戴工作帽及未辦理體檢、冰箱個人物品未專區放置等缺失，已責令業者限期改善，依《食安法》屆期不改正可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

曾梓展指出，外購餐食並未多備一份留樣，沒有當天的食餘檢體可供檢驗，不過仍採集包廚工的人體檢體7人、環境檢體15件送驗中，檢驗結果最快兩周後出爐。

食安處將配合觀光旅遊局進行替代所聯合稽查，延伸稽查及抽驗相關配合供應餐食的餐飲業者，加強食安把關。

(中時 )