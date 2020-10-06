美國總統川普確診感染新冠肺炎，住院4天就出院；對此，感染症專家、中華民國防疫協會理事長王任賢表示，川普染疫應該不假，但這也突顯美國社區感染真的很嚴重，才會連總統都染疫，他痛批，川普「疫」Q零蛋，不管是染疫前或確診後，都未要求民眾戴口罩、保持社交距離；且比較另人憂心的是做為國際社會霸權國家，美國極可能成為病毒輸出國。

王任賢表示，由於美國大選在即，川普確診新冠肺炎，一度被認為是做秀，但他認為真的假不了，尤其不只川普感染，白宮也多人確診，甚至連習進平都致電關懷；而該事件也讓新冠肺炎疫情成為大選重要議題。

王任賢強調，新冠肺炎病毒出現不到一年，在世界各地都陸續造成嚴重死亡，不管從台灣、大陸，或是日、韓、英、德等地回顧疫情發展，都可以證實，新冠肺炎就是個社區病毒，只要社區未徹底清零，疫情就會捲土重來，而只要政府開始做為，加強篩檢、隔離感染者，並要求民眾戴口罩、保持社交距離，感染人數就會慢慢趨緩，但在美國即使國內甚少報導，但連總統都染疫，突顯的就是政府無作為、社區感染嚴重。

「川普就是不開口叫民眾戴口罩！不做一個上行下效的好榜樣。」王任賢憤憤表示，美國更是全球疫情主要輸出國，做為國際社會霸權國家，美軍到各地都以事涉機密拒絕接受入境國的篩查，未來全球疫情要清零，美國政府的動作相當具關鍵性。

(中時 )