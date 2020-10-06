澳洲央行預定在6日決策會議後宣布最新基準利率，儘管央行副總裁日前暗示考慮負利率政策，但分析師多半認為央行10月維持利率不變，到11月才有可能考慮進一步降息。

今年3月澳洲央行將基準利率降至0.25％後曾表示短期內不會降息，但央行副總裁迪貝爾（Guy Debelle）在9月底表示央行尚未完全排除負利率可能性。他表示負利率能在短期內壓低澳元匯率，但中期效果可能消退。

儘管如此，路透近日調查36名經濟學家當中仍有25人認為央行6日維持利率不變，以等候政府稍後發表聯邦預算案。

(工商 )