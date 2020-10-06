澳洲央行10月 可望維持利率不變 09:412020/10/06 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲央行預定在6日決策會議後宣布最新基準利率，儘管央行副總裁日前暗示考慮負利率政策，但分析師多半認為央行10月維持利率不變，到11月才有可能考慮進一步降息。 今年3月澳洲央行將基準利率降至0.25％後曾表示短期內不會降息，但央行副總裁迪貝爾（Guy Debelle）在9月底表示央行尚未完全排除負利率可能性。他表示負利率能在短期內壓低澳元匯率，但中期效果可能消退。 儘管如此，路透近日調查36名經濟學家當中仍有25人認為央行6日維持利率不變，以等候政府稍後發表聯邦預算案。 (工商 ) #澳洲央行 #利率不變 #央行 #基準利率 #副總裁 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 REITs 二優勢支撐 吸引力回來 04:102020/10/06 投資理財 陸民好薪情 消費意願再提升 04:102020/10/06 產業財經 《基金》全球高收益債利多 動盪布局優選 10:172020/10/06 財經 疫情擾局 印度基金逢低承接 04:102020/10/06 投資理財 出口商樂翻 台幣飆9新高 08:122020/10/06 財經 投資級企業債 連26周吸金 04:102020/10/06 投資理財 遏止炒房 央行暗示隨時出招 04:102020/10/06 財經要聞 新纖董座談Q4營運 有信心 04:102020/10/06 財經要聞 1分鐘讀財經》台幣飆逾9年新高 市場估28.632彭淮南障礙將破 08:102020/10/06 財經 9月錢潮 六都移轉棟數爆表 04:102020/10/06 財經要聞 財經熱門新聞 遏止炒房 央行暗示隨時出招 - 財經要聞 - 工商時報 房價猛漲 央行可能年底打房 - 財經焦點 - 中國時報 中鋼：改善問題中 不會拖延進度 - 財經要聞 - 工商時報 熱錢瘋了！台幣早盤暴漲3角 衝破逾9年新高 - 財經 國產化卡關 興達風機現焊裂 沃旭傳砍單 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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