1名機車騎士，昨（5）日上午11時許，闖上國道1號不斷蛇行，警方鳴警報器並以手勢該車停造路肩，趙姓騎士仍是不斷蛇行，直到在外線車道被小貨車擦撞後倒地，造成後方汽車煞車不及，造成10車追撞，釀5人受傷，所幸送醫後都無大礙，但趙姓騎士脾臟嚴重破裂，陷入昏迷。

趙姓騎士騎機車上國道蛇行，導致10車連環撞，行車紀錄器拍下員警在千鈞一髮之際救了他的驚險畫面。（圖/翻攝自國道公路警察局臉書）

經警方初步調查，該名騎士已不是第一次闖國道，上週五（2日）於中秋連假期間，曾有駕駛人目擊趙姓駕駛騎乘同部機車飆國道，甚至還翹腳；昨上午他又再度於林口A41交流道闖國道1號，不顧當時車流，沿路北上，甚至叼菸蛇行，國道警鳴笛示意他靠邊停，他還一度「騎給警察追」。

機車國道超狂「叼菸蛇行」下秒慘被撞後10車連環撞

警方於路肩停下，拿出三角錐欲將他攔下，豈知，他竟然變換車道，慘遭後方小貨車追撞，他連人帶車慘摔，腿也遭機車重壓無法動彈。由於當時車流量非常大，警方為將他從機車下方拖出，造成後方10車連環追撞，國道嚴重回堵。

國道1號林口北上10車追撞，釀5人受傷。（圖／翻攝自即時影像）

此事件造成5人受傷，其中的2名員警則是手腳擦傷，並無大礙。至於，闖國道的趙姓騎士，經救護人員趕赴現場查探傷勢，發現他手腳多處擦挫傷，送醫做詳細檢查後發現，他脾臟等內臟因受強大撞擊已破裂，昨日到院後就陷入昏迷狀態；院方表示他的生命跡象穩定，但需手術開刀，警方短時間也無法製作筆錄，暫且無法得知趙男闖入國道原因，但不排除將他以公共危險罪移送。

(中時新聞網)