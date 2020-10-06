一系列正面訊息，美國總統川普健康情況好轉、美國經濟刺激方案進度，以及歐洲連串的企業合併交易活動提振了市場投資信心，歐洲股市收在近兩周的高點。

周一泛歐Stoxx 600指數收漲2.94點或+0.81%，為365.63點，延續了上周漲勢。電信股普遍收高，另外經濟較敏感的產業例如石油和天然氣股、旅遊休閒股和汽車股亦為推升指數的主力。歐股接近收市時油價反彈高漲逾6%，亦提振投資人情緒。

美國總統川普於上周五確診新冠肺炎，引發金融市場一陣動盪。負責醫師指出，川普最快可於周一離開軍方醫院返回白宮治療。然外部專家表示，川普的病例可能很嚴重；外界認為將為11月3日大選帶來不確定因素。

大摩歐洲分析師主管Secker認為，未來幾周市場可能仍將動盪；但一旦美國大選、脫歐和疫苗開發出現明確性，將成為市場正面催化劑。

電信股為表現最好的類別。沃達豐漲4.7%，貸款銀行同意了沃達豐有投資的印度Bharti Infratel和Indus Towers合併案。

全球第二大電影連鎖公司，英國的Cineworld暴跌36.2%。該公司宣布本周末將關閉美國和英國的電影院，預計4.5萬名員工將失業。

受到銀行合併消息提振，馬德里IBEX指數收漲1.23%。Unicaja銀行收漲15.1%，已證實的報導指出該銀行正與西班牙同業Liberbank進行合併談判。

義大利支付業者Nexi上漲3.1%。該公司與同業SIA雙方同意期待已久的合併案，將創造年營收18億歐元的支付集團，挑戰歐洲第一大。

(時報資訊)