南韓男星安宰賢與女星具惠善，今年7月15日正式宣告離婚，結束4年婚姻。安宰賢於事件爆發後曾在2月份悄悄刪光個人IG後神隱不再發表任何言論，也鮮少出席公開場合。近日，他難得曬出近況，簡單的2張照片便瞬間吸引超過38.7萬人按讚。

具惠善與安宰賢2015年因拍攝韓劇《吸血鬼醫生》相識相戀，沒多久便宣布結婚，兩人還將婚禮費用全數捐給兒童病房，之後一同登上實境節目《新婚日記》大秀甜蜜婚姻羨煞旁人。沒想到這段童話般的愛情卻在2019年8月變了調，兩人不僅隔空爆料互揭瘡疤，具惠善更將性生活公諸於世，令雙方形象重挫，安宰賢於2月份在IG上PO出「忘了我吧」的貼文後便刪光所有照片，消失在螢光幕前讓粉絲十分擔心。

在 Instagram 查看這則貼文 안재현 ❤️ 구혜선（@ahngoo.official）分享的貼文 於 PDT 2017 年 9月 月 11 日 下午 9:10 張貼

為了安撫粉絲，他曾在7月份曬出穿搭照，隨後再度刪除照片，引起外界諸多猜測但他依然沒有出面解釋；近日，再度PO出2張個人照同樣吸引網友的目光，只見他穿著白色V領毛衣搭配黑色短褲與皮靴，看起來隨性又有個性，比之前憔悴又臃腫的狀態好很多。

在 Instagram 查看這則貼文 ahnjaehyun_eli（@ahnjaehyun_eli）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 15 日 下午 7:05 張貼

網友看到後紛紛留言「好想念你，終於出現了」、「瘦回以前的狀態了」、「男神要回來了」。

在 Instagram 查看這則貼文 @aagbanjh 分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 1 日 上午 12:50 張貼

(中時新聞網)