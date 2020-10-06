中國大陸駐印度大使館6日發布駐印大使孫衛東4日與在印華僑華人、中資企業、留學生、媒體代表慶祝大陸國慶和中秋視頻座談。孫衛東表示，印度對大陸企業和投資採取的相關限制措施，不符合任何一方利益，損人而不利己。任何使矛盾擴大化、複雜化的做法無助於解決問題，對話談判才是正道和出路。越是困難的時候，越要把大局穩固好，把互信維護好。

孫衛東指出，作為兩個發展中大國，中印面臨的挑戰是戰勝疫情、復甦經濟、改善民生，需要的是合作而不是對抗，是互信而不是猜忌。作為鄰居，中印存在一些分歧是正常的，要把分歧放在雙邊關係的適當位置，不能任由分歧干擾雙邊關係。

孫衛東說明，疫情在印度爆發以來，駐印使領館克服印度防疫「封國」、物流中斷、物資緊張的困難，為在印大陸留學生發放健康包，為中資企業員工、華僑發放防疫用品和藥品；領事保護值班電話每天24小時保持不間斷，及時處理各類領事保護與協助案件；安排上海華山醫院的知名專家張文宏教授為大家遠端普及防疫知識；先後協調10架臨時航班，協助有特殊困難、急需回國的在印中國大陸公民回國等。

當前疫情在印度持續發展，確診人數仍在快速上升。大陸駐印度使領館將一如既往竭盡全力支持大家防疫、復工復產、維護正當合法權益，提供力所能及的支持和幫助。駐印使領館正從大陸新增訂購一批防疫用品，將盡快發放第三批健康包和抗疫物資。

孫衛東在互動交流中，提出三點希望：

一是繼續繃緊防疫這根弦，杜絕麻痹心理。中資機構一定要做到疫情防控常態化，全力保障每位員工身心健康和生命安全，堅決防範群體性感染的出現。

二是繼續做中印合作的橋梁、中印友好的使者。中資企業要堅持合法合規經營，通過踐行社會責任，為當地社會發展、民生改善、人民福祉作出應有貢獻。廣大在印中國大陸公民要遵守當地的法規和風俗習慣，同當地民眾和睦相處。

三是繼續為中印友好和大陸經濟社會發展添磚加瓦。繼續努力打造和諧僑社，不斷增強凝聚力、向心力，推動中印文化交流互鑒，促進中印友好合作，共同推進祖（籍）國和平統一大業。

(中時 )