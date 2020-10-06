凱美（2375）公布9月業績，在產能滿載，十一長假提前拉貨之下，9月營收以4.3億元創下歷史新高紀錄，累計第三季營收也以12.25億元同寫新高，凱美預估，隨著主要客戶持續擴張，第四季產線稼動率可望延續第三季，維持滿載稼動。

凱美5日公布9月營收月增10.3％，為單月新高紀錄，其中單看凱美的電容則寫下14年新高，月增14.4％；風扇產品月增8.7％，三大產品線較去年同期均呈現雙位數年增率。

累計凱美第三季營收達12.25億元，同步締造新猷，季增7.36％、年增2.9％，年增率為今年以來首度翻正，第三季凱美的稼動率已經滿載，第四季在主要客戶市占率持續擴張之下，凱美預期，第四季稼動率仍有機會滿載，凱美也預期，第四季營運狀況雖然不易超越第三季，但預估仍有一般合理水準。

凱美旗下客戶目前以充電器、智慧電表、電競等為主，隨著主要客戶市占率持續擴張、拉高市佔率，上游供應鏈雨露均霑。

(工商 )