川普感染新冠肺炎後2度血氧濃度下降，白宮醫療團隊讓他使用類固醇藥物地塞米松。

美國總統川普感染新冠肺炎後昨（5）日出院，儘管白宮醫生說他的狀況已經符合出院標準，不過外界仍關注川普使用重症病患才會使用的類固醇藥物地塞米松（Dexamethasone）治療一事，外媒指出，服用地塞米松可能出現情緒波動、攻擊性、混亂等性格大變的「嚴重」精神副作用。

川普感染新冠肺炎住院第4天，他的御醫康利（Sean Conley）昨日表示，儘管川普仍未完全脫離險境，不過他的健康狀況符合、甚至超過所有醫院的出院標準，宣布放他出院，川普昨日返回白宮後便立刻摘下口罩，臉色還算正常。

不過他的醫療團隊4日才透露，川普住院頭兩日病況糟糕，不只發高燒，血氧濃度也兩度下降，團隊證實讓他使用類固醇藥物地塞米松治療，此舉看在其他傳染病專家眼裡是個重大警訊，因為地塞米松通常用於新冠重症患者，用在輕症患者身上恐會傷害身體。

路透社報導，今年6月一篇研究才稱地塞米松是醫治新冠的重大突破，能夠降低重症死亡率1/3。地塞米松主要用來治療免疫系統問題、發炎症狀、呼吸問題等症狀，主要作用方式是降低人體自然防禦反應，不過研究顯示，如果將地塞米松用在新冠輕症患者，反而可能會壓制他們的自體免疫反應，對他們造成傷害。

除此之外，根據國際骨髓瘤基金會（International Myeloma Foundation），地塞米松也可能對患者造成精神方面的嚴重副作用，讓患者性格大變、思考困難，路透社指出，潛在的副作用可能包含情緒波動（mood swings）、出現攻擊性行為（aggression）、意識混亂模糊（confusion）等狀態。另外也可能讓患者視線模糊、心律不整。

洛杉磯南加州大學（University of Southern California）傳染病專家瓊斯－羅培茲（Edward Jones-Lopez）表示，「一直以來類固醇都是非常危險的藥物」，「這也是為什麼它（指地塞米松）會用在重症患者身上，可能造成神經精神方面的副作用，要非常、非常小心使用。」

不過美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）傳染病專家艾達佳（Amesh Adalja）也表示，地塞米松是治療低血氧濃度新冠患者的常見類固醇藥物，而且通常無害。

(中時新聞網)