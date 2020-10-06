台幣中秋過後飆不停，繼昨天盤中最高來到28.8元價位後，今（6）日受到台股大漲逾百點激勵，台幣早盤狂升3.1角，最高來到28.710元，再創9年新高。

匯銀人士管指出，由於外資偏愛台股，加上出口商不斷拋匯，即使昨台幣收在29.02元，創下逾9年高點，但29元防線應該守不了多久，近日更不排除挑戰前央行總裁彭淮南防線，即2011年5月5日的28.632元。

(中時新聞網)