熱錢瘋了！台幣早盤暴漲3角 衝破逾9年新高 09:502020/10/06 中時新聞網 吳美觀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 熱錢擋不住！台幣早盤暴漲3角，衝破逾9年新高。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台幣中秋過後飆不停，繼昨天盤中最高來到28.8元價位後，今（6）日受到台股大漲逾百點激勵，台幣早盤狂升3.1角，最高來到28.710元，再創9年新高。 匯銀人士管指出，由於外資偏愛台股，加上出口商不斷拋匯，即使昨台幣收在29.02元，創下逾9年高點，但29元防線應該守不了多久，近日更不排除挑戰前央行總裁彭淮南防線，即2011年5月5日的28.632元。 汎德槓了別洩氣 明天機會又來 這檔抽中現賺5萬 (中時新聞網) #台幣 #早盤 #台股 #新高 #狂升 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 熱門股－金麗科 股價創12年新高 04:102020/10/06 證券．權證 新纖董座談Q4營運 有信心 04:102020/10/06 財經要聞 9月錢潮 六都移轉棟數爆表 04:102020/10/06 財經要聞 《期貨》三大期指聯袂開高 10月台指期漲89點 09:092020/10/06 財經 台幣強升 飆逾９年新高 04:102020/10/06 財經要聞 台股開漲近百點 指數同步站上月線及季線 09:142020/10/06 財經 《國際金融》利多紛沓 歐股飆兩周新高 09:432020/10/06 財經 旺季不給力 鴻海9月營收 年減逾二成 04:102020/10/06 證券．權證 族群輪動 台股中長期不看淡 04:102020/10/06 投資理財 《其他電子》5G基站＋太陽能導助威 勤凱業績三級跳 09:262020/10/06 財經 財經熱門新聞 遏止炒房 央行暗示隨時出招 - 財經要聞 - 工商時報 中鋼：改善問題中 不會拖延進度 - 財經要聞 - 工商時報 房價猛漲 央行可能年底打房 - 財經焦點 - 中國時報 熱錢瘋了！台幣早盤暴漲3角 衝破逾9年新高 - 財經 國產化卡關 興達風機現焊裂 沃旭傳砍單 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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