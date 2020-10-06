女星羅巧倫在《風水世家》飾演反派角色「楊采芸」走紅，外型美艷漂亮被粉絲封「本土劇女神」，勤奮拍戲工作的她，近年來卻驚爆婦科失調，不只長出子宮肌瘤，左卵巢已失去功能，為了保有生子希望，羅巧倫一年內動了4次凍卵手術。

根據《ETtoday》報導，羅巧倫的卵巢早衰，子宮長出3公分肌瘤，擔心未來無法生育，她一年做了4次凍卵手術，表示：「最痛苦就是肚皮一直被扎針，然後不斷被打麻醉，被打針。」

由於子宮肌瘤導致荷爾蒙失調，羅巧倫去年體重一度掉到39.7公斤，整個人像皮包骨，所幸靠中醫調理身體，才慢慢恢復健康。

羅巧倫5日在社群網站PO文：「很想好好活著，一種很努力的」並配上一張半臉的自拍照，雖然因為有化妝，看起來氣色不差，但從發文的口吻來看，仍讓網友相當擔憂身心狀況，紛紛留言鼓舞：「如果我有仙豆一定會給妳，讓妳身體好起來，加油」、「巧倫妳真的很棒，不管發生什麼事情，永遠支持著妳」、「辛苦了女人要當自強」。

羅巧倫因婦科不佳，5日PO出多愁善感的文章。

(中時新聞網)