昌鴻颱風速度緩慢，預估未來轉向朝日本移動機率較高。氣象專家指出，目前看來大勢底定，昌鴻應不致影響台灣；但颱風不來，對紓解台灣水情毫無幫助，若只仰賴東北風帶來的降雨，恐怕椽木求魚。

「昌鴻對我們國慶假期的天氣，已經沒有影響了」，天氣風險總監賈新興在臉書PO文，指根據各國系集模式模擬，預報趨勢大致穩定，颱風將往日本去，移動速度緩慢（與準備轉彎有關）。賈新興表示，當昌鴻接近四國時，幾乎定格在外海2天，「對日本來說不是好消息」。

今年颱風「過門不入」，連帶缺乏雨水挹注，各地水庫也很「Blue」，冬天恐有缺水危機。賈新興認為，昌鴻不來是好消息，壞消息是降雨仍不足，只靠東北風或東北季風帶來的降雨，絕對不夠。

颱風論壇在臉書分享，指昌鴻目前中心位在琉球群島東南方海域，朝西北西移動，周四（8日）前逐漸接近琉球。「雖然預測大部分是往北走，但往西過來，還是有兩三成的機率！」

颱風論壇強調，秋天預報颱風，頻繁改動是常有的事，面對秋颱變化多端，還是保有一點戒心比較好。「搞不好連日本都摸不到，甚至有在日本南方海域轉圈圈的可能」。

(中時新聞網)