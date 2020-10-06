五大社會安定計畫-期待篇

近來美豬議題延燒，但儘管在野黨不停地呼籲執政黨應該要溝通，但是民進黨政府卻看似一意孤行，對此，資深媒體人黃暐瀚貼出總統蔡英文在2015年底參選總統前的廣告影片，指出當年的民進黨曾說過「餐桌上，沒有不該有的恐懼」，質問當今政府，還記得當初的諾言嗎？

黃暐瀚在臉書上指出，蔡英文過去既然答應「餐桌上，沒有不該有的恐懼」，那麼，不管是「基改食品」或是「萊豬」，都該讓民眾有選擇，選擇上餐桌，或是不上餐桌。

進口為了國際地位，為了台美友好，黃暐瀚表示，這個說法他懂、他也理解；但是在商品上清楚標示「萊劑」，讓民眾不會誤買誤吃？這對政府來說，有困難嗎？

黃暐瀚指出，如果沒有中共對台武嚇、戰機飛越海峽中線，甚至沒有國民黨在那邊監督反對。蔡總統進口萊豬，已經明顯違背當年的「餐桌上，沒有不該有的恐懼」承諾。但因為台灣人更討厭共產黨、更不喜歡國民黨，所以進口萊豬這個決定，打臉不痛、唾面自乾。

但難道只要有萬惡的共產黨在，事情就不用分對錯、不用分是非，只要比誰更讓人討厭嗎？黃暐瀚呼籲民進黨政府做決定前應該要想清楚，甚麼樣的決定對台灣人民是最好的。

(中時新聞網)