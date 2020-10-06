台科大打造校園智能化化工廠！由化工系師生自行建置系統，導入工業4.0智能概念，將半導體製程中用來沖洗晶圓體產生的異丙醇廢液再利用，透過反應蒸餾脂化，生產可應用於工業、化妝品的異丙脂，提升學生製程模擬設計能力，以及建置工廠智能化系統的實務技術。

「智能化化工製程實驗室」由新鼎系統公司提供軟體與平台介面，台科大校長廖慶榮表示，過去學生少有機會實際到化工廠參與實驗和操作，為了讓同學及早與產業接軌，在校園內打造智能化化工實驗室，作為化工系大四學生實習課的教學場域，開放修課後學生反應熱烈，這學期也續開相關實習課程，讓更多學生有機會參與。

台科大智能化化工實驗室將異丙醇廢液，透過脂化反應及薄膜滲透蒸發脫水，生產純度達99.5％以上的異丙脂產品，可用於溶劑、化妝品、工業等領域。

台科大化工系副教授李豪業表示，要生產高純度的異丙脂不容易，過程中的進料、加熱等環境因素都會影響成品。過程中學生需要不停地觀察、隨時調整，增強分析與解釋數據能力，將理論知識與實務融會貫通。

此外，為導入工業4.0智能概念，學生也需要具備研發智能化製程系統的能力，設計可針對即時生產狀況，自動給予操作指示的智能系統，提升有機化學、化工熱力學、動力學、程式控制、製程智能化等專業技術能力。

參與實習課的台科大化工系學生黃敬瑋表示，實驗時老師會突然出題，要求增產或減產，演練實務上可能面臨的產能異動問題，必須學習快速調整。經過多次實作經驗累積，從一開始連純度90％的產品都做不出來，到現在已經能掌握所有數值的細節調整，做出純度99％的成品。

黃敬瑋說，以前沒有機會接觸化工廠的實務工作，有了小型的智能化化工實驗室，有助於了解工廠實務運作，除了學習完整的製程，也參與智能化系統研發，學習寫軟體、模型預測控制，累積實戰經驗，對將來進入職場有很大的幫助。

(旺報 )