中芯步上華為後塵，遭美國政府封鎖，由於美國晶片大廠高通就是中芯重要客戶，一旦中芯遭禁，高通晶片出貨恐面臨不順風險，儘管可以轉單台系台積電(2330)、聯電(2303)，但仍需作業時間，加上晶圓廠的產能配置也難無縫接軌，故短期內假設高通供貨不順，聯發科(2454)可望挾此空檔，拿下更多大陸品牌OPPO、vivo以及小米的訂單，貢獻第四季營運動能，故有法人推估，聯發科第四季營收衰退幅度將落在1成以內的合理範圍，不若市場先前預估的大幅衰退，聯發科今股價小漲震盪，漲幅在0.5%~1%，股價最高達619元。

美國對中芯祭出禁令，此舉將衝擊到對中芯投片的客戶，其中聯發科最大對手高通就是其一，據悉，高通對中芯每年下單60萬片8吋晶圓，用於電源管理IC，一旦中芯斷炊，勢必將衝擊高通行動晶片產能，儘管可以轉單到台灣的台積電、聯電等，但仍需要作業時間，加上目前台系晶圓產在8吋晶圓上，幾乎產能全滿，因此，市場看好，在這段期間內聯發科有機會拿下更多大陸品牌OPPO、vivo以及小米的訂單，藉此衝出更高市佔率。

聯發科8月營收因為華為大舉拉貨下，衝上歷史新高，首度超越300億元大關，故第三季營收聯發科相當有機會達財測高標甚是超越財測，展望第四季，先前市場認為聯發科恐出現相較第三季大衰退，但隨之而來的中芯事件，可望填補營收空缺，法人就推估，聯發科第四季營收衰退幅度將落在1成以內的合理範圍。

聯發科第三季財測預估，以美元對台幣匯率1比29.2算，第三季營收約825~879億元，季增加22~30%，年增加23~31%，毛利率為 41.5~44.5%。

(時報資訊)