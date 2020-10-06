周一亞洲天然橡膠期貨漲跌互見，其中日本大阪天然橡膠反彈至一周高點，受日圓走軟支撐，且美國川普總統COVID-19治療情況良好，提振石油和股市上漲，致天然橡膠期貨走低；大阪OSE交易所-指標3月期貨漲1.7%，報每公斤187日圓；新加坡SICOM-RSS3 11月期貨跌1.2%，報每公斤190.7美分，上海期貨交易所交易因適逢十一國慶日連續假期，10/1至10/8休市。

亞洲現貨市場也全面上漲，其中泰國橡膠RSS-3曼谷 FOB漲0.2%，報每公斤61.60泰銖，馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB漲1%，報現貨價每公斤140.85美分。

據了解，國際三方橡膠理事會(ITRC)預計2020年第四季天然橡膠產量將下滑，且將持續到2021年初，而2020年泰國、印尼和馬來西亞三國的天然橡膠產量預計較2019年的879萬噸，減少約85.9萬噸，因新冠疫情影響割膠，天氣多變，以及落葉病導致產量下滑。(商品行情網)

(時報資訊)