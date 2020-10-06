台積電ADR、聯電ADR均大漲，漲幅都逾4.6%，台積電(2330)今跳空開高9元達441.5元重新站穩月線之上。聯電(2303)也開高0.5元為29.2元，仍在近16年高點水準。

超微(AMD)在線上遊戲平台Steam揭露玩家使用硬體的處理器市佔報告後，股價跳漲逾5%，連帶激勵代工夥伴台積ADR勁揚。台積電ADR周一收盤為84.54美元，漲3.74美元，漲幅4.63%，換算每股為台幣490.67元，台積電周一在台股收盤為432.5元，外資續買超3448張。外資連續五天共計買超台積電13890張。

台積電預計將於10月8日公布9月營收；國慶日連假後，於10月15日召開線上法說會，公布第三季財報以及第四季展望。外資預期第四季展望仍維持高檔。

台積電第三季營運預計將創新高；受惠蘋果(Apple)5奈米處理器需求強勁，超微(AMD)與輝達(NVIDIA)等客戶對先進製程需求熱絡，法人預期台積電第四季業績可望維持與第三季相當水準，不排除有機會續創歷史新高紀錄。

聯電ADR周一收盤為5.04美元，漲0.23美元，漲幅4.78%，換算每股為台幣29.25元。聯電周一收在28.7元，外資大幅賣超80286張。聯電周一早盤再創29.8元新高。

大陸晶圓代工廠中芯國際4日正式公告，說明美國出口限制。中芯恐遭非陸系客戶抽單，台廠台積電、聯電、世界先進(5347)有機會獲轉單，並促使8吋晶圓代工漲價可能持續至2021年，此消息於中秋連假後持續發酵。

中芯受美制裁，除了進口設備面臨限制，未來將面臨無法新購機台進行擴產的窘境，其28奈米以上成熟製程的擴產，以及14奈米以下先進製程發展計畫恐怕都將被迫放緩。此外，非中國客戶將為了降低風險而轉單至非陸系晶圓廠，包含格羅方德(GlobalFoundries)、台廠台積電、聯電、世界先進、力積電與韓廠三星(Samsung)。

(時報資訊)