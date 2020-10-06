據統計，近2個月上市櫃公司申請實施庫藏股的家數共有14家，其中已經執行完成庫藏股的公司包括彩晶(6116)、華新(1605)、光罩(2338)、聯成(1313)及訊連(5203)。尚有9家未執行完畢庫藏股。

彩晶近2個月股價由低點的7元上揚至9月11日最高的10.1元；華新由8月初的14.35元，上揚到9月7日最高的18.3元；光罩在近2個月的股價高低區間在31.9~27.45元之間；而聯成在近2個月的股價高低區間位於9.21~14.25元之間。訊連近2個月的股價高低區間位於127~107元之間。

近2個月尚未完成執行庫藏股的公司包括：國精化(4722)、東哥遊艇(8478)、中華化(1727)、建通(2460)、景岳(3164)、淘帝-KY(2929)、集盛(1455)、如興(4414)、三發地產(9946)等。

紡織股如興，今年營收表現呈現穩健，累計前8月營收為118.7億元，年增15.6%。年初新冠疫情爆發後，如興積極投入口罩與防護衣製造，如興應美國客戶要求，今年底前逐月出貨。法人指出，由於防護衣毛利相對高，對公司營運應有不小貢獻度。如興與兩家美洲客戶積極接洽，其中一家傳為全球前五百強企業McKesson。McKesson本業為醫療批發銷售。不過從獲利來看，如興上半年每股仍虧損0.47元。

(時報資訊)