《商情》原油價格反彈 拉抬棕櫚油期貨收高 10:002020/10/06 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 原油價格反彈，拉抬周一棕櫚油期貨收高；因有消息傳出美國總統川普恢復快速，促使國際原油價格反彈，再加上豆油期價走揚，皆拉抬馬來西亞棕櫚油價格走高。 另外馬來西亞氣象局發布暴雨警報，降雨範圍包含棕櫚油主要產地沙巴州，因此市場擔心棕櫚油產量受到影響，亦進一步支撐棕櫚油價格上揚。 終場12月棕櫚油期貨上漲13馬幣，或0.48％，至每噸2,721馬幣（655.66美元）；芝加哥期交所豆油價格上漲0.47％。(商品行情網) (時報資訊) #棕櫚油 #拉抬 #期貨 #原油價格 #收高 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 房價猛漲 央行可能年底打房 - 財經焦點 - 中國時報 中鋼：改善問題中 不會拖延進度 - 財經要聞 - 工商時報 熱錢瘋了！台幣早盤暴漲3角 衝破逾9年新高 - 要聞 國產化卡關 興達風機現焊裂 沃旭傳砍單 - 財經要聞 - 工商時報 遏止炒房 央行暗示隨時出招 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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