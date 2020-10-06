原油價格反彈，拉抬周一棕櫚油期貨收高；因有消息傳出美國總統川普恢復快速，促使國際原油價格反彈，再加上豆油期價走揚，皆拉抬馬來西亞棕櫚油價格走高。

另外馬來西亞氣象局發布暴雨警報，降雨範圍包含棕櫚油主要產地沙巴州，因此市場擔心棕櫚油產量受到影響，亦進一步支撐棕櫚油價格上揚。

終場12月棕櫚油期貨上漲13馬幣，或0.48％，至每噸2,721馬幣（655.66美元）；芝加哥期交所豆油價格上漲0.47％。(商品行情網)

(時報資訊)