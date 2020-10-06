桃園市政府體育局欲將觀音區大潭運動公園的球場整修為正式棒壘球場，桃園市議員吳宗憲偕同里長5日下午進行會勘，吳宗憲表示該地使用頻率極低，甚至連里長都不知道這裡有球場，要求體育局傾聽民意再執行整修計畫。

體育局配合大潭發電廠400萬回饋金及1000萬的預算，規畫將大潭運動休閒公園內原有的球場，改建為設施完善的正式棒壘球場，該地原提供中央大學紅襪棒球聯盟成員練球，體育局為考量桃園約100支球隊沒有場地使用，計畫設計900平方公尺的球場，另外周邊也將設置看台、裁判休息室、球員休息室及器材室等，將於年底發包動工。

桃園市 ▲桃園市議員吳宗憲親至大潭棒球場進行會勘，直言體育局應與地方人士協調溝通再行整修。（姜霏攝）

地方人士反控，該球場使用率並不頻繁，未來維護是一大難題，金費更是鉅額款項，直言就算花了很多錢整修球場，也不會有民眾使用，反而替觀音新增了一處「蚊子館」。吳宗憲說，體育局應參考地方意見，甚至有里長直到會勘當天才知道大潭公園內有球場，另外沿海東北季風影響嚴重，作為練球場地仍待考量。

體育局表示，該地防風林足夠厚實，雖然面臨海邊，但仍可抵擋東北季風，另外也會加強紅土維護，未來考量交由委外廠商進行場地管理，截至目前已和棒球協會、壘球協會等組織進行4次座談會，會勘後會再將地方意見納入考量再行棒壘球場的改建。

(中時 )