大陸在新冠抗體研發方面的進展情況備受關注。來自中國科學院微生物研究所的最新消息說，該所研發的JS016抗體產品已於今年6月在中、美兩國啟動臨床試驗，目前在美國的臨床試驗已進入II期階段。

中新網報導，特異性的中和抗體同時具有預防作用和治療作用，被譽為瞄準新冠病毒的「生物飛彈」。早在新冠疫情爆發初期，中科院微生物所就著手布局單複製抗體研發，利用單B細胞抗體篩選平台，從康復期患者體內分離並篩選出多個抗體，與企業的研發和產業化團隊高效合作，迅速對候選抗體進行多路並行開發和規模化生產。

今年6月，大陸中科院微生物所研發的預防和治療新冠肺炎的單複製抗體產品JS016，獲批成為全球首個在健康人群中開展的新冠肺炎治療性抗體臨床試驗，隨後在中、美兩國啟動臨床試驗，並在7月初完成I期試驗的全部受試者入組。

中科院微生物所表示，JS016抗體產品在美國的臨床試驗正全速推進，目前已進入II期階段，有望為大陸和世界的疫情防控作出重要貢獻。

(旺報 )