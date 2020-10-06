今年農業局救助天然災害金額高達1000萬，其中包括1月份的寒流、4月及5月的低溫豪雨，5月豪雨季以觀音區的131戶為救災戶最大宗，受災作物多以香瓜、西瓜為主。農務科長林鎧亮表示，雖然7、8月氣候高溫炎熱缺水，但並未達到天然災害救助門檻。

5月梅雨季大幅影響農民耕種，瓜果類作物皆受到嚴重影響，光是5月豪雨農業局就補助農民約990萬元，受挫戶數高達307戶，其中以觀音區的131戶及大園區70戶為主，分別補助了480萬及105萬元，復興區39戶水蜜桃農民也深受其害，作物以洋香瓜、香瓜及西瓜為最大宗，許多瓜果因雨水沖刷而敗壞，甚至農田跟瓜果都泡爛在雨水中。

桃園市 ▲連續豪大雨造成農民損失慘重，蘆竹區的西瓜田遭雨水浸泡、腐爛敗壞。（姜霏攝）

另外年初寒流讓楊梅區的高接梨穗大受災害，4月份低溫也讓復興區的茶農受損不少，分別補助了13萬及21萬，今年截至目前為止農業局的救助天然災害金額約為1000萬。

雖然7、8月氣候高溫炎熱缺水，但經龍潭區公所巡迴轄區茶園，僅局部地區茶園樹齡老化又無灌溉設施，導致少數茶園有枝條乾枯情形，並未達到天然災害救助門檻。林鎧亮說，農業局針對茶園每年都有編列灌溉設施補助經費，鼓勵茶農搭設灌溉設備，以因應極端氣候所造成乾旱影響收成。

(中時 )