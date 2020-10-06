桃園市公費流感疫苗5日正式開打，桃園市長鄭文燦親至桃園區衛生所視察，首日民眾接種情形相當踴躍，已有約1萬4千人完成接種，針對三級學校也增購1萬5000劑流感疫苗提供教職員隨班施打。
秋冬為呼吸道感染症好發時期，接種流感疫苗為避免流感最直接的方式，公費流感疫苗在5日全面開打，提供符合接種資格的民眾前往桃園市內289家合約醫療院所接種。另外桃園市政府自2016年起率先自購流感疫苗供應給學校老師，今年也增購約1萬5千劑流感疫苗提供高中及國中小教職員在校隨班施打，以提升施打率、校園保護力及擴大施打範圍，保障教職員和學生的健康。
衛生局疾管科長葉潔瑩表示，第一天開打人潮都會比較多，相較去年也稍為踴躍，桃園區公所上午共有480人完成疫苗接種，截至5日下午共累積了約1萬4千人施打，雖有排隊情形，但民眾皆耐心等候，順利完成疫苗接種作業。
衛生局長王文彥提到，合約醫療所皆有儲備流感抗病毒藥劑，只要經醫師判定符合公費用藥使用條件，不需要快篩就可以依規定使用公費抗病毒藥劑，目前藥劑供應完備，另外，桃園市府為促進長者健康，自籌經費提供年長者接種肺炎鏈球菌疫苗。
(中時 )
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