桃園市 ▲桃園市長鄭文燦偕同衛生局長王文彥及桃園區長陳玉明視察桃園區衛生局，呼籲民眾盡早接種流感疫苗，提升流感防護力。（姜霏攝）

桃園市公費流感疫苗5日正式開打，桃園市長鄭文燦親至桃園區衛生所視察，首日民眾接種情形相當踴躍，已有約1萬4千人完成接種，針對三級學校也增購1萬5000劑流感疫苗提供教職員隨班施打。

秋冬為呼吸道感染症好發時期，接種流感疫苗為避免流感最直接的方式，公費流感疫苗在5日全面開打，提供符合接種資格的民眾前往桃園市內289家合約醫療院所接種。另外桃園市政府自2016年起率先自購流感疫苗供應給學校老師，今年也增購約1萬5千劑流感疫苗提供高中及國中小教職員在校隨班施打，以提升施打率、校園保護力及擴大施打範圍，保障教職員和學生的健康。

衛生局疾管科長葉潔瑩表示，第一天開打人潮都會比較多，相較去年也稍為踴躍，桃園區公所上午共有480人完成疫苗接種，截至5日下午共累積了約1萬4千人施打，雖有排隊情形，但民眾皆耐心等候，順利完成疫苗接種作業。

衛生局長王文彥提到，合約醫療所皆有儲備流感抗病毒藥劑，只要經醫師判定符合公費用藥使用條件，不需要快篩就可以依規定使用公費抗病毒藥劑，目前藥劑供應完備，另外，桃園市府為促進長者健康，自籌經費提供年長者接種肺炎鏈球菌疫苗。

(中時 )