半年仿品流通市值破千萬、恐遭天價求償

疫情致直播熱潮夯。保二總隊刑警大隊專案小組，自今年上半年間，於全省各縣市查獲直播侵權案件共23件犯嫌23人，查獲仿冒商品數量近5000件，查扣仿冒商品侵權市值高達2000萬餘元；犯嫌年齡層多位在30至50歲，部分未滿20歲青少年在法規認知不足觸犯商標法，全案依法移送法辦。

警方指出，今年上半年間因新冠肺炎影響全世界，民眾不敢出門逛街而轉向在網路上購買商品，直播熱潮再次崛起；許多網路直播主看準疫情商機也趁勢從國外，以較低的價錢大量進口品質粗糙的仿冒商品於直播中販售，保二總隊刑警大隊特地成立專案小組追緝網路直播販售盜版商品案件，並積極追緝上游廠商維持直播市場公平競爭。

警方表示，保二總隊刑事警察大隊偵查第二隊，於台北市、桃園市、台中市、新竹縣、苗栗縣、屏東縣、雲林縣地區，共查獲23人，查扣仿冒CHANEL、GUCCI…等商標商品共4933件，侵權市值高達新台幣2000萬餘元。

警方呼籲網路賣家，在販售商品前應先做足功課，明確查明商品來源是否為正版授權商品及商品上的LOGO是否為他人所註冊之商標，一旦侵害到他人之商標除違反商標法第97條「處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五萬元以下罰金」外，恐面臨商標權人天價民事求償。

警方強調，仿冒商品持續猖獗，除影響合法廠商權益及市場公平交易，不良商品充斥，除了造成買賣糾紛，不良垃圾商品處理亦造成社會困擾，消費者及網路賣家購買及販售商品應秉持「支持正版，不貪便宜」，避免成為侵權推手。

(中時 )