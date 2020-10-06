中職本周賽事從新莊展開，並列第一的統一獅、富邦悍將今（6）日起2連戰，首場雙方都推出洋投先發，獅隊泰迪vs.悍將索沙，兩隊將全力爭奪排名首席。

泰迪戰績4勝0敗，自責分率5.23雖不算太好，卻保持4連勝，主要是表現起伏很大。9月9日曾對富邦先發6局，被敲5支安打，送出7K、有1次四壞球，無失分拿下勝投，內容十分優異。

泰迪對戰富邦的被打擊率僅2成17，但對右打者的被打擊率高達3成33，對左打者卻不到1成，僅0.091。但只交手1場，對戰次數太少，僅供參考。

索沙戰績13勝4敗、自責分率3.46，是富邦陣中的王牌，目前是在5連勝的狀態，狀況頗佳。今年與獅隊交手6場都是先發，戰績2勝1敗、自責分率4.54。對戰獅隊的被打擊率3成08偏高，其中對右打者被打擊率2成61還好，對左打者卻高達3成51，獅隊優秀的左打者不少，對索沙是威脅。

此外，索沙在個人排行榜上，勝投、自責分率僅次於中信兄弟德保拉，三振數則排第三，爭奪個人獎項也很有希望，例行賽所剩不多，也要把握機會。

(中時 )